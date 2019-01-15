Смерть директора ОЭМК в аварии под Воронежем подтвердили на предприятии

Воронеж, , 20:41 — REGNUM Гибель управляющего директора Оскольского электрометаллургического комбината Александра Тищенко в автоаварии под Воронежем 15 января подтвердили на предприятии. Об этом сообщили «Вести-Воронеж».

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности в автоаварии в Нижнедевицком районе погибли семь человек. Автомобиль Lexus, в котором и ехал Тищенко вместе с водителем, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями.

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В результате машины загорелись — видео пожара уже появилось в сети. В ГУ МВД по Воронежской области сообщили о семи погибших в аварии. О выживших либо пострадавших ничего не сообщается.

В пресс-службе ГУ МВД корреспонденту сообщили, что сейчас ведется проверка, в том числе — устанавливаются личности погибших. Ход проверки под контроль взяла прокуратура.

Александр Тищенко был назначен на должность управляющего директора АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (ОЭМК) 28 декабря 2018 года, на самом же предприятии он работает с 2003 года, до этого, с 1980 года, работал на Новолипецком металлургическом комбинате.

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