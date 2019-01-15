Личности погибших в ДТП под Воронежем устанавливаются – МВД

Воронеж, , 19:49 — REGNUM Полиция продолжает работу по установлению личностей людей, погибших в аварии с участием трех автомобилей в Воронежской области 15 января. Об этом ИА REGNUM сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД Наталья Куликова.

Об этом она заявила, комментируя информацию о том, что среди погибших в аварии — недавно назначенный директор Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК, входит в «Металлоинвест») Александр Тищенко, который, по данным ряда телеграм-каналов, мог находиться в автомобиле Lexus в качестве пассажира.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла около 15:15 на 166 км автодороги «Курск-Борисоглебск». По предварительным данным, водитель Lexus, двигавшегося в сторону Воронежа, не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с двумя машинами. Автомобили от удара загорелись. Всего погибли семь человек.

Добавим, что Александр Тищенко был назначен управляющим директором Оскольского металлургического комбината буквально перед Новым годом, до этого он занимал должность главного инженера предприятия.

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