Слухи о маньяке, разбросанные останки: «сложные дела» в Чувашии

Чебоксары, , 18:22 — REGNUM В Чувашии в 2018 году снизилось число особо тяжких преступлений, при этом стало больше «сложных дел со многими неизвестными». Раскрываемость убийств составила 94%. Об этом ИА REGNUM сообщил по итогам коллегии старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

По данным ведомства, в 2018 году зарегистрировано 42 убийства (в 2017 году — 86) и 39 преступлений с причинением тяжкого вреда здоровью со смертельными исходами (в 2017 году — 51), раскрываемость превысила 94% и 97% соответственно.

К примеру, в сентябре раскрыто убийство 37-летней жительницы Чебоксар. По записям с видеокамер следователи установили подозреваемого: им оказался муж пропавшей женщины, ранее судимый за убийство. Под влиянием улик он сознался и рассказал, как вывез и закопал её тело в чемодане в лесопосадке в центре города. Расследование дела продолжается.

Еще одно резонансное дело направлено в суд. По нему проходит один из депутатов Чебоксарского городского собрания депутатов. Как установили следователи, он заказал убийство бывшего бизнес-компаньона. Узнав об этом, потерпевший обратился к правоохранителям. По данным ведомства, при задержании наёмный убийца успел выстрелить в жертву из обреза, но промахнулся: бойцы ФСБ вовремя пресекли его действия.

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Верховный суд Чувашии в прошлом году вынес приговор по громкому делу об убийстве 39-летней жительницы Чебоксар. Благодаря применению высокотехнологичного криминалистического оборудования удалось установить обстоятельства ее безвестного исчезновения, когда она в июле 2017 года перестала выходить на связь, а затем и привлечь к установленной законом ответственности всех причастных к ее убийству, а также ряду других преступлений. Ее убийцы приговорены к 23 и 19 годам колонии строгого режима.

«Расследование уголовных дел о преступлениях, совершенных в прошлые годы, которые по различным объективным причинам не были раскрыты ранее, остается одним из главных приоритетов в деятельности СК России и является формой реализации принципа неотвратимости наказания. В 2018 году по результатам проведенной в этом направлении работы установлены лица, причастные к 25 ранее не раскрытым преступлениям, десять из которых — тяжкие и особо тяжкие, в том числе два убийства, изнасилование», — сказал Олег Дмитриев.

В частности, в июле прошлого года установлена причина исчезновения 50-летнего жителя Чебоксар, пропавшего без вести 27 лет назад. С заявлением обратился сын, длительное время назад утративший с ним связь. В ходе расследования следователи выяснили, что к исчезновению мужчины причастна его дочь от другого брака. Во время допроса женщина созналась в убийстве. Она рассказала, что в 1991 году в ссоре нанесла сильный удар отцу металлическим прутом по голове. Ночью дочь закопала труп в лесопосадке. Об этом она никому ничего не говорила, а родственники судьбой убитого долгое время не интересовались. При проверке показаний она указала следователям место сокрытия тела отца, где в итоге и были обнаружены его скелетированные останки.

«Вот ещё одно сложное дело со многими неизвестными. С 2009 по 2012 годы в прудах на территории республики обнаружены расчлененные части тела человека. Криминалисты выяснили, что они принадлежат одному и тому же мужчине. В 2018 году генетическая экспертиза установила его личность. Профессионализм следователей позволил выяснить, что в 2008 году в ходе ссоры его оттолкнула от себя мать сожительницы. Тот упал, ударился головой о гирю и скончался. Женщина расчленила труп, развезла и выбросила останки в разные водоемы», — говорят в следственном управлении.

Также в прошлом года было раскрыто убийство новорожденного ребенка в Канаше, чьё тело было обнаружено в 2017 году. Было проверено более ста женщин. В ходе одного из генетических исследований было установлено совпадение ДНК-профиля ребенка с генотипом одной из проверявшихся женщин — 32-летней жительницы Канаша. Свою вину она признала и сообщила, что родила девочку 4 января 2017 года, убила, а затем бросила тело в ручье, протекающем в безлюдном месте, прорубив отвёрткой прорубь.

Приоритетом остаётся защита прав детей. Резонанс в сентябре прошлого года вызвало сообщение о том, что в Чебоксарах неизвестный совершил в лифте насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки.

«По городу поползли слухи о маньяке. В ходе расследования был установлен подозреваемый, он арестован. В ходе следствия установлена его причастность ещё к шести аналогичным деяниям в отношении других малолетних, совершенным более трех лет назад», — напомнил Олег Дмитриев.