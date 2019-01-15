Страшная авария в Воронежской области: МВД опубликовало фото

с. Нижнедевицк, Воронежская область, , 17:46 — REGNUM ГУ МВД по Воронежской области опубликовало фотографии с места страшной аварии с участием трех автомобилей, в которой погибли семь человек. Авария, как сообщало ИА REGNUM, произошла 15 января около 15:15 в Нижнедевицком районе на 166 км автодороги «Курск-Борисоглебск».

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Lexus не справился с управлением и на скорости вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с еще двумя автомобилями. От удара машины загорелись. Полиция сообщила о семерых погибших в аварии.

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Полиция проводит проверку, выясняет все обстоятельства аварии. Прокуратура взяла ход проверки на контроль.

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