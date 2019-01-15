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Страшная авария в Воронежской области: МВД опубликовало фото

Происшествия

Семь человек сгорели заживо

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Страшная авария в Воронежской области: МВД опубликовало фото
Иллюстрация: Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области
В аварии под Воронежем погибли семь человек

с. Нижнедевицк, Воронежская область, 15 января 2019, 17:46 — REGNUM  ГУ МВД по Воронежской области опубликовало фотографии с места страшной аварии с участием трех автомобилей, в которой погибли семь человек. Авария, как сообщало ИА REGNUM, произошла 15 января около 15:15 в Нижнедевицком районе на 166 км автодороги «Курск-Борисоглебск».

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В аварии под Воронежем погибли семь человек
Иллюстрация: Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области
В аварии под Воронежем погибли семь человек

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Lexus не справился с управлением и на скорости вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с еще двумя автомобилями. От удара машины загорелись. Полиция сообщила о семерых погибших в аварии.

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В аварии под Воронежем погибли семь человек
Иллюстрация: Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области
В аварии под Воронежем погибли семь человек

Об этом: Семь человек погибли в массовой автоаварии под Воронежем

Полиция проводит проверку, выясняет все обстоятельства аварии. Прокуратура взяла ход проверки на контроль.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура взяла на контроль проверку ДТП под Воронежем

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Дорожно-транспортные происшествия
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