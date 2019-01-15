Двоих полицейских в Уфе подозревают в применении насилия к следователям

Уфа, , 17:45 — REGNUM В отношении начальника дежурной смены и оперативного дежурного Отдела полиции №11 управления МВД РФ по Уфе возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Башкирии.

По данным ведомства, в декабре двое следователей СКР прибыли в для осмотра места происшествия в рамках доследственной проверки — одного из помещений отдела уфимской полиции.

В качестве понятых они привлекли двоих сотрудников дежурной части. Полицейские, зная о том, что прибывшие являются следователями и находятся здании отдела МВД по служебной необходимости, применили в отношении них физическую силу. Против воли следователей их вывели из осматриваемого помещения, причем один из следователей получил телесные повреждения.

«Один из подозреваемых, с целью избежать уголовной ответственности представил фиктивную справку о якобы полученном телесном повреждении в виде перелома руки. В ходе следствия указанный факт был опровергнут», — подчеркнули в СУ СКР республики.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, недавно башкириские, теперь уже бывшие, полицейские оказались в эпицентре еще одного скандала.

В ночь на 30 октября трое сотрудников полиции, по версии следствия, изнасиловали свою коллегу, 23-летнюю девушку-дознавателя. Преступление было совершено в здании отдела по вопросам миграции отделения МВД по Уфимскому району.

Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»), п. «а» ч. 2 ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера»). Подозреваемых — 51-летнего начальника отдела МВД по Уфимскому району, 50-летнего начальника ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району — задержали.

Всех троих фигурантов уголовного дела уволили из правоохранительных органов с формулировкой «за проступки, порочащие честь и достоинство».

В настоящее время они заключены по стражу до 28 февраля.

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