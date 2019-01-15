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В Северной Осетии нашли авиабомбу времен Великой Отечественной

Происшествия

Для уничтожения «привета из прошлого» вызваны специалисты

Владикавказ, 15 января 2019, 17:45 — REGNUM  Авиабомба времен Великой Отечественной войны найдена поисковиками в Северной Осетии. Её обнаружили при проведении работ в Моздокском районе, сообщили ИА REGNUM 15 января в пресс-службе регионального управления МЧС.

Как уточнили в ведомстве, опасная находка попалась представителям поискового отряда «Поиск» в одном километре севернее от населенного пункта Малый Малгобек. Поскольку авиабомба, пролежавшая в земле более 75 лет, может до сих пор быть грозным оружием, для ее обследования и уничтожения вызван пиротехнический расчет 495-го спасательного центра МЧС России.

Напомним, на Северном Кавказе в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. Спустя годы на территориях регионов СКФО все еще находят «приветы из прошлого». Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Северной Осетии рабочие при проведении земляных работ на окраине селения Црау в Алагирском районе нашли авиабомбу ФАБ-50.

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