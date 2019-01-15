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Снегопад в Новгородской области оставил без света более 1,5 тыс. человек

Происшествия

Отключения электроэнергии произошли в пяти районах

Великий Новгород, 15 января 2019, 17:42 — REGNUM  В Новгородской области сегодня, 15 января, из-за последствий снегопада оказались без электроэнергии жители 31 населённого пункта в пяти районах Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС, непогода оставила без света 1030 домов, в которых проживает 1,5 тыс. человек, в Новгородском, Солецком, Чудовском, Шимском и Маловишерском районах.

Социально значимых объектов в зоне отключения нет.

Оперативно-ремонтные бригады энергетиков восстанавливают энергоснабжение. Для минимизации последствий и ликвидации происшествия в зоне отключения электроэнергии работают спасатели МЧС России по Новгородской области. На базе управления развёрнут межведомственный оперативный штаб.

В филиале МРСК Северо-Запада «Новгородэнерго» сообщили, что с 7 утра работают в режиме повышенной готовности.

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Снегопады, метели, снежные бури
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