Краснодарский судья о ДТП: «С меня хотят три миллиона рублей»

Краснодар, , 17:04 — REGNUM Судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров, сбивший девушку на переходе, заявил о вымогательствах со стороны родных пострадавшей.

«Есть объективное расследование, которое во всем разберется. Я не отрицаю, что был там и готов возместить ущерб, если что-то требуется, о чем сказал сразу. Непонятно, почему об это стало известно только сейчас, если авария была в декабре? Дело в том, что с меня хотят три миллиона рублей. Эту сумму мне назвала мама этой девочки на следующий день», — заявил Крикоров «Комсомольской правде».

Он также заявил о том, что не был пьян в момент аварии, а был «в эмоциональном состоянии, для меня произошедшее было шоком».

В Краснодарском гарнизонном суде военном суде сообщили о рассмотрении вопроса проведения проверки в отношении Крикорова.

Как сообщило ИА REGNUM, сегодня, 15 января в сети появилось видео с места аварии, произошедшей в Краснодаре в декабре 2018 года. На видео мужчина, водитель KIA Optima, требует назвать фамилию одного из молодых людей — свидетелей аварии. Очевидцы также рассказывали об угрозах в адрес свидетелей и пострадавшей, а также сообщали о том, что виновник происшествия скрылся с места аварии. Мать пострадавшей сообщила, что ее дочери после аварии начали поступать угрозы от судьи.

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