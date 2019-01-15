Вслед за Баттисти в Италию намерены вернуть одного из убийц Альдо Моро

Рим, , 16:39 — REGNUM Правоохранительные органы Италии по-прежнему разыскивают более 40 граждан страны, скрывшихся от наказания за преступления, совершенные преимущественно в 1970-е и 1980-е годы, сообщает Affari Italiani во вторник, 15 января.

14 января в Италию был возвращен Чезаре Баттисти, ранее лишенный права на убежище в Бразилии и выданный Италии. На Родине он обвиняется в одном убийстве и причастности еще к трем, ему грозит пожизненное заключение.

Вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини пообещал вернуть в Италию «несколько десятков» осужденных за преступления, совершенные в «свинцовые семидесятые» во время уличной войны «красных» и «черных» радикалов между собой и против государства.

По данным СМИ, значительная часть этих граждан живут в Южной Америке, некоторые — во Франции. В числе разыскиваемых — Алессио Каземири, один из убийц Альдо Моро, который, по данным Affari Italiani, живет в Никарагуа, где владеет рыбным рестораном.

Альдо Моро, дважды занимавший пост премьер-министра Италии, один из лидеров партии христианских демократов, был похищен в марте 1978 года группировкой «Красные бригады». Власти страны отказались выполнять политические требования похитителей, и в мае того же года труп политика был обнаружен в багажнике машины, припаркованной на одной из улиц в центре Рима.

Читайте также: Власти Италии обещают вслед за Баттисти вернуть и иных беглых преступников