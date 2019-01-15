Вторник, 15 Января 2019 года
16:15:50 МСК

В аварии под Воронежем погибли три человека

Происшествия

Обстоятельства аварии выясняет полиция

Воронеж, 15 января 2019, 16:15 — REGNUM  Три человека погибли в результате автоаварии в Нижнедевицком районе Воронежской области 15 января, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.

Авария произошла около 15:15 на 166 км автодороги «Курск-Борисоглебск», на территории Нижнедевицкого района. Как предварительно установлено, водитель автомобиля Lexus не справился с управлением и допустил столкновение с двумя встречными автомобилями.

В результате аварии автомобили загорелись. По предварительным данным, погибли три человека.

Полиция начала проверку по факту ДТП. Причины и обстоятельства аварии уточняются.

Добавим, что за минувшие сутки 14 января на территории Воронежской области произошло 150 ДТП. Так, в областном центре нетрезвый водитель устроил аварию с участием сразу шести машин, четыре из которых были припаркованы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить