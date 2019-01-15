Травма ребёнка на ёлке главы Красноярска обернулась уголовным делом

Красноярск, , 15:47 — REGNUM В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту травмирования школьницы на новогодней ёлке главы города. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 января в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю.

Уточняется, что дело возбуждено по материалам доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По предварительной версии следствия, директор муниципального автономного учреждения Красноярска «Центр реализации социальных проектов» на основании календарного плана мероприятий на 2018 год и плана мероприятия «Новогодняя ёлка главы города» для учащихся четвёртых классов заключил договор с ООО «Сиб-РСМК». Компания должна была выполнить работы по оформлению места проведения мероприятия, в том числе монтаж конструкции фотозоны под названием «Новогодняя фото-локация».

16 декабря 2018 года директор принял выполненные работы у компании и подписал акт приёма работ. Согласно этому акту, конструкции (арка, фотозона, задник сцены с люверсами) являлись устойчивыми, без видимых повреждений.

17 декабря в холле на территории ТРЦ «Покровский» на школьницу упала конструкция «Новогодняя фото-локация», которая, по данным следствия, оказалась зафиксированной ненадёжно. Ребёнок получил травмы.

Расследование продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о ЧП на праздничном мероприятии стало известно 17 декабря. На 10-летнюю девочку упала конструкция весом в несколько десятков килограммов, в результате ребёнок попал в больницу.

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