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Землетрясение в Равенне: школы закрыты, люди ночевали на улице

Происшествия

Магнитуда землетрясения составила 4,6 балла

Болонья, Италия, 15 января 2019, 15:44 — REGNUM  В ночь с понедельника на вторник, 15 января, в восточной части итальянской провинции Эмилья-Романья на побережье Адриатического моря произошло землетрясение магнитудой до 4,6 балла, передает Il Messaggero.

Эпицентр землетрясения находился в 11 километрах от города Равенны. Самые сильные толчки были зафиксированы сразу после полуночи, ближе к утру произошло еще несколько толчков, магнитудой от 2,2 до 3 баллов.

Значительное число жителей региона покинули свои дома и провели ночь на улице. Во вторник в Равенне закрыты все учебные заведения, а специалисты проводят необходимые проверки.

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Землетрясения в Италии
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