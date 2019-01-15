Вторник, 15 Января 2019 года
15:40:08 МСК

В Йемене погиб высокопоставленный сотрудник разведки

Происшествия

Военный скончался от полученных ранений

Сана, 15 января 2019, 15:39 — REGNUM  В результате атаки хуситского беспилотника в Йемене погиб высокопоставленный сотрудник разведки Салех Тамах, сообщает 15 января Al Arabia.

ЧП произошло на военной базе Аль-Анад во время военного парада в четверг, 10 января. Получивший тяжелые ранения военный перенес несколько операций, однако они оказались недостаточными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

Читайте ранее в этом сюжете: Переговоры по Йемену пройдут в Иордании — СМИ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Йемене
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить