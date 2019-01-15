Сана, , 15:39 — REGNUM В результате атаки хуситского беспилотника в Йемене погиб высокопоставленный сотрудник разведки Салех Тамах, сообщает 15 января Al Arabia.

ЧП произошло на военной базе Аль-Анад во время военного парада в четверг, 10 января. Получивший тяжелые ранения военный перенес несколько операций, однако они оказались недостаточными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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