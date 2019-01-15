«Труп подбросили инопланетяне»: пожилой омич об убийстве знакомого

Омск, , 15:24 — REGNUM В Омске в одной из квартир на улице Малиновского 14 января было обнаружено тело 53-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Обстоятельства преступления устанавливают следователи.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 15 января, в областном следственном управлении СКР, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Установлено, что к преступлению причастен 63-летний знакомый погибшего. Он заявил следователям, что труп в квартиру подбросили инопланетяне. Однако версия следствия иная: хозяин квартиры во время застолья несколько раз ударил своего приятеля кухонным ножом.

Подозреваемый будет заключён под стражу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 9 января стало известно, что в Омской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве в Караганде. Решается вопрос о его экстрадиции в Казахстан.

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