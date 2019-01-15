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В Курской области до конца зимы ввели карантин из-за бешеной лисы

Происшествия

Один из районов атакуют бешеные лисы

Курчатов, Курская область, 15 января 2019, 15:15 — REGNUM  В Курчатовском районе Курской области после обнаружения бешенства на два месяца ввели карантин. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Причиной карантина стала бешеная лиса, попавшая на частное подворье в селе Быки. В угрожаемую зону также вошло и село Чапли. Карантин ввели с 27 декабря 2018 года постановлением врио губернатора Романа Старовойта. Действовать охранные меры будут до 27 февраля.

На время действия карантина в двух сёлах запретили продажу домашних животных, выгуливание собак и организацию выставок животных. Также из подкарантинной зоны нельзя вывозить животных, так же как и отлавливать диких животных.

По данным «Курских известий», в Курчатовском районе в 2018 году было выявлено три случая бешенства, лабораторно подтверждённых у диких лисиц. Ранее карантин устанавливался в Костельцевском и Дичнянском сельсоветах.

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