В Курской области до конца зимы ввели карантин из-за бешеной лисы

Курчатов, Курская область, , 15:15 — REGNUM В Курчатовском районе Курской области после обнаружения бешенства на два месяца ввели карантин. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Причиной карантина стала бешеная лиса, попавшая на частное подворье в селе Быки. В угрожаемую зону также вошло и село Чапли. Карантин ввели с 27 декабря 2018 года постановлением врио губернатора Романа Старовойта. Действовать охранные меры будут до 27 февраля.

На время действия карантина в двух сёлах запретили продажу домашних животных, выгуливание собак и организацию выставок животных. Также из подкарантинной зоны нельзя вывозить животных, так же как и отлавливать диких животных.

По данным «Курских известий», в Курчатовском районе в 2018 году было выявлено три случая бешенства, лабораторно подтверждённых у диких лисиц. Ранее карантин устанавливался в Костельцевском и Дичнянском сельсоветах.