Боевик ВСУ погиб из-за неосторожного обращения с оружием — разведка ЛНР

Луганск, , 15:11 — REGNUM Из-за неосторожного обращения с оружием смертельные ранения получил военнослужащий ВСУ Николай Семенюк, заявил 15 января официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко на брифенге.

Инцидент произошёл в районе проведения военной операции против ЛНР, в расположении третьего батальона 72 отдельной механизированной бригады ВСУ.

«Экспертиза установила высокое содержание алкоголя в крови пострадавшего. Командир бригады Татусь, с целью сокрытия истинных причин гибели военнослужащего от вышестоящего командования, по обыкновению представит данную потерю, как полученную в результате обстрела со стороны подразделений НМ ЛНР», — рассказал Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на подконтрольной Украине территории ЛНР, в населённом пункте Старобельск, боевики ВСУ не справились с управлением и въехали на броневике в жилой дом, значительно повредив его стены.

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