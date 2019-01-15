Мертвые души: Суды удовлетворили 9 исков к умершей жительнице Ярославля

Ярославль, , 14:55 — REGNUM Жительница Ярославля, скелетированный труп которой 14 января обнаружили сотрудники газовой компании при утечке газа, не платила за коммунальные услуги с июля 2016 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Точное время смерти женщины предстоит установить следователям, которые проводят проверку по факту гибели человека. По словам соседей, они не видели хозяйку квартиры около двух лет.

Поскольку никто не знал о смерти женщины, долги за коммунальные услуги продолжали копиться. Самый большой долг — за жилищно-коммунальные услуги составил 118 тысяч рублей.

Коммунальные компании судились с женщиной, вероятно, уже после ее смерти. В базе данных мирового суда Дзержинского района и судебных приставов можно найти данные об исках «Управдома Дзержинского района», «ТНС энерго» и «ТГК-2». Все иски были удовлетворены, за два года суды выдали 9 исполнительных листов.

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