Волейболисты казанского «Зенита» попал в аварию в Турции

Анкара, , 14:15 — REGNUM В Турции команду волейболистов казанского «Зенита», где спортсмены должны были сыграть матче третьего тура Лиги чемпионов с турецким «Халкбанком», ждал неприятный сюрприз. Автобус, который вёз игроков в гостиницу, попал в дорожную переделку в Анкаре Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.

Инцидент произошёл на подъезде к отелю. По словам пресс-атташе команды Азамата Мырзаева, автобусу не уступил дорогу легковой автомобиль, в результате чего произошло столкновение. Никто из спортсменов и тренерского штаба не пострадал. Однако им пришлось пешком добираться до отеля. Из-за аварии движение на дороге на некоторое время было парализовано. Полицейские начали расследование обстоятельств аварии.

Добавим, что матч третьего тура Лиги чемпионов волейболисты казанского «Зенита» с турецким «Халкбанком» проведут 16 января. Добавим, что на сегодня «зенит» занимает лидирующую позицию в чемпионате мира России. После проведённых 14 матчей команда не потерпела ни одного поражения, набрав 41 очко.

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