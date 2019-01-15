В Москве произошла потасовка возле стройки на Мичуринском проспекте

Москва, , 13:40 — REGNUM В Москве 15 января произошла потасовка между неизвестными людьми в камуфляжной форме и местными активистами, протестующими против возведения объекта, рассказал корреспонденту ИА REGNUM один из местных жителей.

«Утром на объект приехали люди в камуфляжной форме. Прибывшие попытались вытеснить местных жителей, которые дежурили у входа на стройку», — сообщил он.

По словам собеседника, один из жителей во время конфликта потерял равновесие и упал на землю. На место вызваны сотрудники полиции.

После того, как активистов вытеснили с места их дежурства, на тротуаре установили дополнительное ограждение.

Как сообщало ИА REGNUM, жители посёлка Раменки недовольны строительством в их районе нового высотного дома. Они считают, что новое здание ухудшит качество жизни и даст дополнительную нагрузку на социальные объекты.

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