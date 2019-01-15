ЮНИСЕФ: в Сирии от холода погибли 15 детей

Дамаск, , 13:05 — REGNUM По данным детской правозащитной организации ЮНИСЕФ, в Сирии из-за низких температур за последнее время скончалось 15 детей, сообщает 15 января Al Arabia.

Восемь детей скончались в лагере Рукбан на юго-востоке страны, остальные семь человек погибли на севере в городе Хаджина, оккупированном боевиками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Сирии длится около восьми лет. Все началось с того, что мирные акции протеста переросли в военное сопротивление правительству.

После чего в конфликт вмешались террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось лишь благодаря помощи со стороны ВКС России и военным Ирана. Тем не менее, конфликт по-прежнему не исчерпан.

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