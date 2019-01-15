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В Подмосковье двое рабочих погибли при демонтаже перекрытий здания

Происшествия

Следователи проводят проверку

Клин, Московская область, 15 января 2019, 12:33 — REGNUM  В городе Клин Московской области следователи устанавливают обстоятельства гибели двух мужчин, на которых обрушились железобетонные перекрытия на территории бывшего станкозавода, сообщает 15 января пресс-служба регионального главного следственного управления СКР.

По данным следствия, 14 января на территории бывшего завода были обнаружены тела двух мужчин 1991 и 1989 года рождения. Предварительно установлено, что погибшие проводили демонтаж железобетонных перекрытий одноэтажного здания, в результате которых на них произошло обрушение перекрытий.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на западе Москвы мужчина пострадал после падения с высоты на строительной площадке.

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Происшествия на стройках
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