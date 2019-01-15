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Полиция Киева считает пожар в Киево-Печерской лавре поджогом

Происшествия

Уголовное дело заведено по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества»

Киев, 15 января 2019, 12:29 — REGNUM  Пожар в здании на территории Киево-Печерской лавры мог возникнуть в результате поджога. Об этом со ссылкой на пресс-службу Печерского райуправления полиции Киева пишет портал «Украинские новости».

«Зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 194 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»)», — отметили в пресс-службе.

По предварительной версии стражей порядка, возгорание могло возникнуть в результате поджога.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января стало известно, что крупный пожар площадью около 400 кв. м на территории Киево-Печерской лавры, произошедший вечером 14 января, удалось потушить. Жертв и пострадавших в результате инцидента не было.

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Пожары в многоэтажных зданиях
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