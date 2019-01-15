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В США ребенок пришел в дошкольное учреждение с заряженным пистолетом

Происшествия

Благодаря бдительности сотрудников возможных трагических последствий удалось избежать

Колумбус, США, 15 января 2019, 12:27 — REGNUM  В США шестилетний мальчик пронес в дошкольное учреждение заряженное оружие, передает немецкий канал n-tv 15 января.

Инцидент произошел в городе Колумбус (штат Огайо). По сообщению полиции, ребенок привлек внимание сотрудников подготовительной школы Africentric «тяжелым объектом» в брюках. Его обыскали и нашли заряженный пистолет.

Ввиду малолетнего возраста карательные меры к мальчику применены не будут. Теперь полиция будет выяснять, каким образом оружие попало в руки ребенка.

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Происшествия в США
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