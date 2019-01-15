Сточными водами затоплены сразу несколько улиц в столице Перу

Лима, , 12:06 — REGNUM Несколько улиц в столице Перу Лиме оказались затоплены сточными водами при проведении работ в городской канализационной сети. Бедствие затронуло более 2 тыс. жителей района Сан-Хуан-де-Луриганчо, передает канал TeleSur 15 января.

По сообщению министерства внутренних дел Перу, бригады спасателей на надувных лодках оказали помощь 220 пострадавшим. В городе развернуты медицинские посты и палатки для тех, чьи дома оказались затоплены. Министерство здравоохранения рекомендует местным жителям использовать респираторные маски, чтобы избежать вдыхания токсичных газов.

Обслуживающая столичную канализацию компания Sedapal информировала, что причиной наводнения стали работы в канализационном коллекторе, где бригада рабочих пыталась устранить засор.

Представители администрации района Сан-Хуан-де-Луриганчо заявили, что предпримут правовые меры против Sedapal и призвали компанию возместить ущерб, нанесенным местным жителям.