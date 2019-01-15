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Собянин назвал сложной ситуацию с подтоплением метро

Происшествия

Ранее была названа возможная причина ЧП

Собянин назвал сложной ситуацию с подтоплением метро
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сергей Сабянин

Москва, 15 января 2019, 11:56 — REGNUM  Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил работников Московского метрополитена за ликвидацию чрезвычайной ситуации. Об этом он написал 15 января на странице в Twitter.

«Спасибо работникам Московского метрополитена. В течение шести часов была ликвидирована достаточно сложная чрезвычайная ситуация, связанная с подтоплением тоннеля на Люблинско-Дмитровской линии. Все работали слаженно и оперативно», — написал Собянин.

Ранее была названа возможная причина ЧП — гидроудар, который произошёл во время строительства второго вестибюля станции метро «Окружная».

Как сообщало ИА REGNUM, движение поездов по салатовой ветке метро восстановлено.

Читайте ранее в этом сюжете: Подтопленные станции метро Москвы открыты для пассажиров

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ЧП в метрополитене
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