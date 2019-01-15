В США убит трансгендер

Монтгомери, США, , 12:03 — REGNUM Дана Мартин, 31-летняя трансгендерная женщина из Алабамы, была найдена мертвой, сообщает NBC 15 января.

Жительница города Хоуп Халл является первым известным трансгендером, который убит в США в начавшемся году.

В местном департаменте полиции подтвердили, что Мартин была найден на месте водителя автомобиля с огнестрельным ранением и что полиция расследует ее смерть как убийство. Никаких арестов произведено не было, и в настоящее время полиция не раскрывает дальнейших подробностей.

Представители местного ЛГБТ-сообщества заявили, что Дану Мартин очень любили, и ее будет сильно не хватать. Всех, располагающих информацией о ее убийстве, просят сообщить в полицию.

Особенность инцидента в том, что, даже если подозреваемый в ее смерти будет идентифицирован и привлечен к ответственности, обвинение в убийстве в Алабаме не может быть предъявлено в качестве преступления на почве ненависти, потому что закон штата о преступлениях на почве ненависти не включает сексуальную ориентацию или гендерную идентичность.

Кампания по правам человека, которая отслеживает с 2013 года убийства трансгендеров в США, сообщила о более чем 20 таких смертях каждый год начиная с 2015-го.