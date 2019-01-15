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Подтопленные станции метро Москвы открыты для пассажиров

Происшествия

«Станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» вновь открыты для пассажиров»

Москва, 15 января 2019, 11:48 — REGNUM  В Москве открыты для пассажиров станции салатовой ветки метро, сообщает 15 января аккаунт «Московское метро» в Twitter.

«Станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» вновь открыты для пассажиров. Движение на северном участке Люблинско-Дмитровской линии восстановлено», — указано в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в метро Москвы произошло подтопление путей. В качестве возможно причины ЧП назван гидроудар, произошедший во время строительства второго вестибюля станции «Окружная».

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ЧП в метрополитене
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