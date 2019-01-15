Дело экс-директора МУП «Водоканал» Ставрополя передано в суд

Ставрополь, , 11:40 — REGNUM Уголовное дело в отношении бывшего директора МУП «Водоканал» города Ставрополя, обвиняемого в получении взятки, передано в суд. О завершении предварительного следствия сообщила 15 января пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю. Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ и ГУВД России по Ставропольскому краю.

Как читает следствие, в феврале-марте 2017 года обвиняемые требовал от одной из коммерческих фирм взятку за выдачу справки о выполнении технических условий для ввода в эксплуатацию водовода. Взятка ему была передана в итоге в октябре 2017 года, в виде прав на имущество — водовод и камеру врезки на общую сумму свыше четырех миллионов рублей. Тогда же в октябре, добавим, директор МУПа был задержан, позже отправлен под домашний арест.

В СКР сообщили о большой работе, проделанной следствием по сбору доказательств причастности обвиняемого к инкриминируемому ему деянию: это и допрос свидетелей, и многочисленные судебные экспертизы.

Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Промышленный суд Ставрополя для рассмотрения по существу. Статья, инкриминируемая экс-директору МУПа, предусматривает максимальное наказание до 15 лет колонии.