Мужчина «взял в заложники» врача скорой помощи в Петербурге

Санкт-Петербург, , 11:37 — REGNUM Житель Петербурга незаконно лишил свободы врача скорой помощи, которая прибыла для оказания медицинской помощи матери злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили 15 января в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, 14 января в квартире одного из домов по улице Куйбышева в Петроградском районе гражданин незаконно удерживал врача скорой помощи, закрыв входную дверь на замок и не давая женщине возможности выйти.

В отношении мужчины, 1963 года рождения, возбуждено уголовное дело по статье 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). За это грозит до двух лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Как отмечают в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, борьба с преступлениями в отношении медиков, сотрудников скорой помощи является одним из важнейших направлений в работе ведомства.«За 2018 год в производстве Главного следственного управления находилось семь уголовных дел данной категории, шесть из которых были направлены в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в ГСУ СКР.