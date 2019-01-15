Названа возможная причина подтопления станций метро в Москве

Москва, , 11:36 — REGNUM Возможной причиной подтопления станций Люблинско-Дмитровской ветки метро Москвы мог стать гидроудар во время строительства второго вестибюля станции «Окружная», заявил 15 января журналистам гендиректор «Мосметростроя» Сергей Жуков.

«Во время строительства второго наклонного входа станции «Окружная», по предварительной версии, произошел гидроудар — выбило технологическую пробку в тюбинге в существующем, действующем тоннеле», — заявил Жуков.

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По его словам, в настоящее время все проблемы устранены, необходимая безопасность людей обеспечена, никаких угроз инфраструктуре метро нет.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 января, в Москве из-за подтопления были закрыты три станции метро — «Окружная», «Селигерская» и «Верхние Лихоборы» Люблинско-Дмитровской ветки. Между закрытыми станциями запущены 50 компенсационных автобусов, бесплатных для пассажиров.

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