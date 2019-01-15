В столице Афганистана взорвался заминированный автомобиль

Кабул, , 11:40 — REGNUM В результате взрыва автомобиля в столице Афганистана городе Кабул погиб человек, сообщает 15 января Anadolu Ajansi со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

По их данным, взрыв в Кабуле — террористический акт: к транспортному средству было прикреплено взрывное устройство. Ответственность за преступление пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 14 января в Кабуле прогремел взрыв в ходе которого погибли четыре человека, пострадали десятки мирных граждан. Виновные в преступлении также не установлены.

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