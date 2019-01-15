Вторник, 15 Января 2019 года
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В столице Афганистана взорвался заминированный автомобиль

Происшествия

Ведется расследование

Кабул, 15 января 2019, 11:40 — REGNUM  В результате взрыва автомобиля в столице Афганистана городе Кабул погиб человек, сообщает 15 января Anadolu Ajansi со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

По их данным, взрыв в Кабуле — террористический акт: к транспортному средству было прикреплено взрывное устройство. Ответственность за преступление пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 14 января в Кабуле прогремел взрыв в ходе которого погибли четыре человека, пострадали десятки мирных граждан. Виновные в преступлении также не установлены.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кабуле прогремел сильный взрыв, есть жертвы

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Взрывы в Афганистане
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