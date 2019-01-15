На юге Китая мужчина напал с ножом на прохожих: есть погибшие и раненые

Гуанчжоу, Китай, , 11:32 — REGNUM Мужчина, подогреваемый в убийстве ножом одного человека и ранении еще восьмерых, был задержан в городе Дунгуань провинции Гуандун, расположенного в районе Дельты Янцзы, сообщает 15 января агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в поселке Хумэнь в пригороде Дунгуаня, который расположен в устье реки Янцзы коло 19:40 по местному времени 14 января. Мужчина по фамилии Цэнь при помощи кухонного ножа напал на местных жителей.

Помимо прохожего, которого он убил с одного удара, злоумышленник успел ранить еще восьмерых. Двое получили серьезные ранения. После содеянного Цэнь сбежал с места преступления. Все пострадавшие были немедленно доставлены в госпиталь.

О схожем инциденте ранее сообщало ИА REGNUM, 24 февраля 2018 года злоумышленник по фамилии Юань зарезал насмерть в своем доме троих человек.

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