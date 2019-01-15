Жителей Украины предупредили о перебоях с доставкой почты

Киев, , 10:39 — REGNUM Предприятие «Укрпошта» предупредило о вероятных задержках с доставкой почтовых отправлений в десяти областях Украины, сообщил 14 января официальный сайт предприятия.

Из-за непогоды могут возникнуть задержки с доставкой в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Запорожской, Черкасской, Одесской, Черновицкой и Николаевской областях, сказано в сообщении.

Отметим, пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила о «жёлтом» уровне гололёдной опасности на дорогах Украины. В течение суток на всей территории Украины ожидается сильный снег.

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