Вторник, 15 Января 2019 года
10:39:44 МСК

Жителей Украины предупредили о перебоях с доставкой почты

Происшествия

Дороги замело снегом

Киев, 15 января 2019, 10:39 — REGNUM  Предприятие «Укрпошта» предупредило о вероятных задержках с доставкой почтовых отправлений в десяти областях Украины, сообщил 14 января официальный сайт предприятия.

Из-за непогоды могут возникнуть задержки с доставкой в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Запорожской, Черкасской, Одесской, Черновицкой и Николаевской областях, сказано в сообщении.

Отметим, пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила о «жёлтом» уровне гололёдной опасности на дорогах Украины. В течение суток на всей территории Украины ожидается сильный снег.

Читайте также: На Украине из-за непогоды ограничена работа шести морских портов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Снегопады, метели, снежные бури
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить