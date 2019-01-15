Прокуратура Турции выдала ордеры на арест 137 человек

Анкара, , 10:37 — REGNUM Правоохранительные службы Турции разыскивают 137 человек по подозрению в деятельности организации ФЕТО, сообщает 15 января Anadolu Ajansi.

Сотрудники правопорядка действуют в соответствии с распоряжением прокуратуры страны, выдавшей ордеры на арест подозреваемых.

ФЕТО считается в стране террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена, лидером движения является религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, разыскиваемый властями страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции была осуществлена попытка государственного переворота, в причастии которой был обвинен Гюлен, ныне скрывающийся в США. Духовный лидер отвергает подобные обвинения.

Читайте ранее в этом сюжете: Поток турецких диссидентов в Германию продолжает увеличиваться — СМИ