Взрыв в Шахтах: в зоне риска — около 14 тыс. человек

Шахты, Ростовская область, , 10:30 — REGNUM Самостоятельная установка отопительных приборов угрожает жизни и здоровью людей. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, необходимо посмотреть существующее законодательство по данному вопросу.

«Как сегодня докладывали руководители газовых служб, на самом деле есть необходимость посмотреть существующее законодательство, которое, к сожалению, имеет прорехи — и люди самостоятельно устанавливают отопительные приборы. В городе Шахты сегодня, по оценке специалистов, их может быть около 14 тысяч. Это сложно проверяемая ситуация, это ситуация, когда приходят представители газовых служб практически по заявкам людей», — указал глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что по меньшей мере два человека погибли в результате взрыва в девятиэтажном доме в Шахтах. Судьба ещё трёх жильцов остаётся неизвестной. В городе объявлен траур по погибшим.

По факту взрыва бытового газа в Шахтах возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Уголовное дело будет расследовать Главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области предлагают внедрить технологии автоматической блокировки утечки газа. По словам спикера донского парламента Александра Ищенко, такой законопроект сегодня уже рассматривается с участием федеральных законодателей.

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