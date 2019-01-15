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В калужском Людиново иномарка сбила женщину и трёхлетнего ребёнка

Происшествия

Пострадавшие пешеходы получили травмы и были помещены в медицинское учреждение

В калужском Людиново иномарка сбила женщину и трёхлетнего ребёнка
Иллюстрация: Гибдд.рф/r/40
Место ДТП

Людиново, Калужская область, 15 января 2019, 10:27 — REGNUM  Женщина и ребенок пострадали в результате автоаварии на улице Маяковского в городе Людиново Калужской области вечером 14 января, около 21:10. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Калужской области, по предварительным данным, 20-летний молодой человек, управляя автомашиной Kia, допустил наезд на пешеходов: мальчика трех лет и женщину 30 лет, которые переходили проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

В результате наезда автомобиля серьезно пешеходы получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Добавим, что всего 14 января на территории Калужской области было зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в результате которых восемь человек, среди которых один несовершеннолетний, получили травмы различной степени тяжести. Сотрудниками Госавтоинспекции оформлено 64 дорожно-транспортных происшествия с материальным ущербом, выявлено 1159 нарушений Правил дорожного движения, шесть водителей управляли транспортом в состоянии опьянения либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования, 15 водителей нарушили правила перевозки детей, выявлено 66 нарушений ПДД пешеходами, два нарушения, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. По всем фактам составлены административные материалы.

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Дорожно-транспортные происшествия
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