У берегов Турции спасли 40 нелегальных мигрантов

Анкара, , 10:23 — REGNUM Спасательные службы Турции извлекли из вод Эгейского моря 40 нелегальных мигрантов, терпящих бедствие на надувной лодке, сообщает 15 января Anadolu Ajansi.

Помимо спасенных, береговая служба также достала тело одного погибшего. Власти страны не сообщают информацию о личности мигрантов, а также не называют страну, из которой они прибыли.

Напомним, власти Турции регулярно задерживают нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть на территорию Евросоюза через страну. Беженцы бегут от внутренних конфликтов в их родных странах.

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