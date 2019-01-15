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Новгородский сотрудник ГИБДД попал под следствие за сговор с эвакуаторщиком

Происшествия

По данным следствия, руководитель штрафстоянки платил инспектору за каждую машину

Великий Новгород, 15 января 2019, 09:56 — REGNUM  В Великом Новгороде возбуждены три уголовных дела в отношении инспектора ДПС ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Новгородский» по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»). Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 15 января, в пресс-службе регионального управления МВД.

Сотрудник ГИБДД подозревается в сговоре с руководителем специализированной автостоянки, с которым он за денежное вознаграждение делился информацией о местонахождении автомобилей для эвакуации.

По данным следственного управления Следственного комитета России по Новгородской области, эвакуаторщик платил сотруднику ГИБДД за каждую машину, отправленную на штрафстоянку. В отношении руководителя и владельца этой фирмы (ООО «Аксиома») также возбуждено уголовное дело.

«За каждый вызов эвакуатора именно данной компании инспектору причиталось от 1000 до 3000 рублей», — пояснили в региональном следственном управлении СКР.

В целом, как уточнили в прокуратуре Новгородской области, с декабря 2017 года по июль 2018 года инспектор получил взятки на общую сумму 6 тыс. рублей.

Сейчас следователи устанавливают и других участников этого сговора. В УМВД России по Новгородской области по данному факту проводится служебная проверка: если вина сотрудника будет подтверждена, его уволят из органов внутренних дел по дискредитирующим мотивам, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

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Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
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