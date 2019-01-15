В Челябинске пожарные эвакуировали из горящего дома более 20 человек

Челябинск, , 09:45 — REGNUM В Челябинске спасатели вывели из горящего жилого пятиэтажного дома более 20 человек, сообщает пресс-служба регионального главного управления МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 14 января, на улице Энергетиков загорелась квартира в здании бывшего общежития. Прибывшие на место пожарные приступили к ликвидации возгорания и эвакуации жителей дома.

«На свежий воздух были выведены 18 человек, в том числе один ребенок. Два человека были спасены по трехколенной лестнице, еще один по автолестнице», — говорится в сообщении.

В результате происшествия один человек погиб, еще один пострадал. В настоящее время выясняется причина пожара. По словам соседей, в сгоревшей квартире проживал пожилой мужчина, который злоупотреблял спиртными напитками.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря 2018 года в одной из школ Челябинска произошел пожар, более тысячи детей были эвакуированы.

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