В Индийском океане с борта судна исчез украинский моряк

Одесса, Украина, , 09:56 — REGNUM В Индийском океане пропал без вести член экипажа судна MV Ocean Lion одессит Алексей Свистильников, сообщило 14 января информационное агентство УНИАН.

«19 декабря прошлого года Свистильников исчез с борта судна, находившегося в Индийском океане и направлявшегося в Сингапур», — рассказали в одесской благотворительной организации «Фонд помощи морякам «Ассоль».

В фонде отметили, что не располагают официальной информацией о точном месте происшествия, а также о ходе расследования.

Консул Украины в Сингапуре посетил судно сразу после его прибытия. Ему удалось выяснить, что моряк исчез ночью, команда обнаружила отсутствие члена экипажа только утром, когда Свистильников не заступил на вахту.

Напомним, 11 января стало известно о пропаже украинского моряка в Балтийском море, в районе Гданского залива. Спасательная операция результатов не принесла.

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