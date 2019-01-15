Причины подтопления станций метро в Москве определят с «Мосинжпроектом»

Москва, , 09:41 — REGNUM Повреждений инженерных коммуникаций в результате подтопления метро нет, сообщили 15 января в аккаунте Московского метрополитена в Twitter.

«Пока делать выводы преждевременно, но абсолютно точно ясно, что повреждений инженерных коммуникаций нет», — говорится в сообщении.

Указано, что причины ЧП определят на разборе, который пройдёт совместно с «Мосинжпроектом» «Мосметростроем» и государственным строительным надзором.

Отметим, АО «Мосинжпроект» является оператором строительства новых станций метрополитена.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве из-за подтопления закрыты три станции метро — «Окружная», «Селигерская» и «Верхние Лихоборы» Люблинско-Дмитровской ветки. Между закрытыми станциями запущены 50 компенсационных автобусов, бесплатных для пассажиров.

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