На Дмитровском шоссе запущены автобусы после подтопления трех станций метро

Москва, , 09:40 — REGNUM Для компенсации трудностей, связанных с подтоплением участка Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена между станциями «Окружная» и «Верхние Лихоборы» начали курсировать бесплатные автобусы. Об этом сообщает 15 января Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«На Дмитровском шоссе работают компенсационные маршруты. Просим водителей для поездок отказаться от маршрута по Дмитровскому шоссе и воспользоваться СВХ и Алтуфьевским шоссе», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/gucodd/status/1085027813072224256

Между закрытыми станциями метро запущены 50 бесплатных компенсационных автобусов, сообщили в Twitter московской подземки. Также в метрополитене отметили, что подтопление станций не создало опасности для инфраструктуры метро. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 января, из-за подтопления для входа пассажиров закрыты станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии Московского метро.

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