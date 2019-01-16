В Курганской области экс-сотрудника Росгвардии обвиняют в гибели женщины

Курган, , 03:31 — REGNUM В Курганской области перед судом предстанет бывший сотрудник Росгвардии, который в состоянии алкогольного опьянения на своём автомобиле врезался в дорожное ограждение. В результате ДТП погибла пассажирка транспортного средства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР.

По версии следствия, ночью 6 августа 2018 года 32-летний обвиняемый, управляя автомобилем «ВАЗ-21 093» в невменяемом состоянии, на 226 км автодороги сообщением «Екатеринбург-Курган» на огромной скорости врезался в ограждение автодороги. В результате ДТП 33-летняя пассажирка автомобиля скончалась на месте происшествия от тяжёлых травм.

По результатам служебной проверки сотрудник Росгвардии был уволен. Уголовное дело относительно него по ч.4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека») с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.