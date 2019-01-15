«Запретили снимать»: в одной из школ Тюменской области обрушился потолок

Ишим, Тюменская область, , 09:41 — REGNUM Во втором корпусе школы № 12 тюменского города Ишима обвалились огромные пласты штукатурки в коридоре на третьем этаже. Здание учебного заведение не дождалось начала капитального ремонта, запланированного на конец мая 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Ишима.

По социальным сетям распространяются фотографии и видео с места событий. Обвал потолка произошёл в коридоре, как пишут очевидцы, во время уроков. Пострадавших, к счастью, нет.

«Дети снимали всё на телефоны. Педагоги запрещали снимать и заставляли школьников удалять фото и видео. Администрация школы занятия не отменила. Впечатление складывается, что педагоги не хотят выносить сор из избы. Данную школу вообще хотели закрыть после Нового года на ремонт, но этого не сделали», — пишет очевидец в паблике «Ишим пере Подслушано».

Директор школы №12 Лариса Бессонова сообщила в паблике, что в настоящее время специалистами проведено обследование потолка первого, второго и третьего этажей на предмет отслоения штукатурного слоя.

«Аварийная ситуация отсутствует. Угрозы падения штукатурки нет. В случае необходимости классы, обучающиеся на третьем этаже, будут переведены на второй и первый этажи», — пишет директор, успокаивая родителей учеников.

Здание учебного заведения было построено в 1962 году. С тех пор оно пережило несколько косметических ремонтов. Пресс-секретарь горадминистрации Ишима Анна Знаменщикова сообщила СМИ о ранее запланированном капремонте второго корпуса школы №12.

«В 2018 году была разработана проектно-сметная документация капремонта здания этого образовательного учреждения. Она выполнена и отправлена в Главное управление строительства Тюменской области на выделение денежных средств на ремонт. Ситуация находится на контроле. Капремонт школы начнётся в конце четвёртой четверти», — заявила Анна Знаменщикова прессе.

Сегодня, 15 января, по поводу обрушения потолка во втором корпусе школы №12 города Ишима состоится общешкольное родительское собрание.

Читайте ранее в этом сюжете: В школе Оренбурга обрушился потолок, занятия отменили