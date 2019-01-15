В США после ДТП на дорогу вылилось более 13 тыс. литров шоколада

Флагстафф, США, , 09:22 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в районе города Флагстафф (штат Аризона, США), на проезжую часть вылилось более 13 тыс. литров шоколада, сообщает Управление общественной безопасности штата.

https://twitter.com/Arizona_DPS/status/1084897397447118848

«Автоцистерна, перевозившая 13,3 тыс. литров шоколада, перевернулась. Уборка обещает быть вкусной», — сообщили в ведомстве, отметив, что «шоколадная река» парализовала движение по трассе I-40 в районе города.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря 2018 года в США при перевозке из бронированной инкассаторской машины выпали два мешка с деньгами. В одном мешке было $140 тыс., в другом — $370 тыс.

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