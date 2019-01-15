Жизнь после взрыва: более 30 шахтинцев временно поселились в гостиницах

Шахты, Ростовская область, , 09:18 — REGNUM Более 30 человек из числа пострадавших в Шахтах (Ростовская область) нашли временный приют в гостинице. Как заверил донской губернатор Василий Голубев, помощь в размещении будет оказана каждому обратившемуся.

«С просьбой предоставить проживание в гостинице, где подготовлены места для пострадавших, обратились 29 человек. Позднее список пополнила еще одна семья. В целом, это более 30 человек», — сказал глава региона.

В случае признания квартир в пострадавшем доме непригодными для проживания, региональные власти обеспечат людей жильем, отметил глава региона. По словам Голубева, для этого намерены использовать возможности федеральных программ и региональные средства. Власти города Шахты, где произошла трагедия, уже занимается подбором жилья.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что взрыв бытового газа в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты произошёл утром 14 января. Хлопком были разрушены два верхних этажа, пострадали четыре квартиры, в которых проживало 12 человек. Из-под завалов спасены семь жильцов. 160 человек эвакуированы.

В городе Шахты действует режим ЧС и работает оперативный штаб.

Напомним, по последним сведениям, на месте взрыва обнаружено тело второго погибшего. Предположительно, это женщина.

Ранее сообщалось о том, что при взрыве погибла женщина — мать годовалой девочки. Ребёнок находится в больнице. Также пострадал отец малышки. Он госпитализирован в шахтинскую больницу.

Судьба ещё трёх человек по-прежнему остаётся неизвестной.

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