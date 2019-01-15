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Пожарные Караганды ликвидировали крупное возгорание в минимаркете

Происшествия

В здании произошло возгорание деревянной обрешётки кровли

Караганда, Казахстан, 15 января 2019, 09:11 — REGNUM  Пожарные ликвидировали возгорание на площади 150 кв. метров в минимаркете «Рахима» в Караганде, сообщили 15 января в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

Сообщение о пожаре поступило 15 января в 8:21 по местному времени (5:21 по Москве). По данным комитета, в здании произошло возгорание деревянной обрешётки кровли. Пожар был ликвидирован в 9:05 (6:05 по Москве).

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября 2018 года в торговом доме «Сабындыколь» в Астане произошел пожар на площади 100 кв. метров. В здании произошло возгорание торговых бутиков. В результате пожара никто не пострадал.

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