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Житель штата Нью-Джерси устроил стрельбу и захватил заложниц

Происшествия

Полиция провела спецоперацию, в ходе которой злоумышленник был ранен

Логан, США, 15 января 2019, 09:08 — REGNUM  В городе Логан штата Нью-Джерси (США) задержан вооруженный мужчина, который устроил стрельбу на предприятии компании экспресс-доставки UPS и взял в заложники двух женщин. Об этом сообщает телеканал ABC.

Полиция провела спецоперацию, в ходе которой злоумышленник был ранен, а заложницы — освобождены. Женщины не пострадали. Отмечается, что одна из них была подругой нападавшего.

Ранее полицейские предлагали мужчине сдаться, но согласия не последовало. Сообщалось, что он пришел в отделение UPS и произвел несколько выстрелов в воздух.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт со стрельбой произошел 5 января в боулинг-клубе американского города Торранс (штат Калифорния). По словам очевидцев, погибли два человека.

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Происшествия в США
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