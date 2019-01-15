В Москве водителей просят отказаться от поездок по Дмитровскому шоссе

Москва, 15 января 2019, 08:59 — REGNUM Из-за подтопления станций на Московском метрополитене автомобилистов призывают отказать от поездок по Дмитровскому шоссе, сообщили в Центре обеспечения мобильности пассажиров Москвы (ЦОДД).
Водителей просят воздержаться от поездок для того, чтобы не затруднять движение по Дмитровскому шоссе, где курсируют компенсационные бесплатные автобусы «КМ».
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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 января, из-за подтопления приостановлено движение поездов на участке Люблинско-Дмитровской ветки Московского метрополитена. Станции закрыты для перевозки пассажиров.
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