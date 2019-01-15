Один человек погиб при нападении мужчины на прохожих в Китае

Фучжоу, Китай, 15 января 2019, 08:39 — REGNUM В результате нападения мужчины на прохожих в китайском городе Фучжоу один человек получил смертельные ножевые ранения, еще 19 человек пострадали, сообщает Sina.
По данным издания, инцидент произошел вечером 14 января, злоумышленник напал на прохожих, после чего прыгнул в реку. По предварительным данным, одной из причин случившегося мог стать бытовой конфликт.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате нападения мужчины в одной из начальных школ Пекина пострадали 20 детей, трое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
Читайте также: Напавший в Китае на школьников мужчина мстил за потерю работы